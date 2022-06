PF faz ação contra “fábrica de dinheiro” instalada no Entorno do DF

PF deflagrou a Operação Predador, com o objetivo de desarticular associação criminosa dedicada à prática reiterada de crimes de moeda falsa

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Polícia Federal deflagrou a Operação Predador, com o objetivo de desarticular associação criminosa dedicada à prática reiterada de crimes de moeda falsa.

Os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Anápolis (GO).

A PF iniciou a investigação a partir da apreensão de mais de R$ 200 mil em notas falsas em setembro de 2021. Os policiais identificaram que o grupo criminoso fabricava as notas falsas em Águas Lindas (GO) e era responsável por introduzir em circulação centenas de milhares de reais falsificados, inclusive cédulas de R$ 200.

Com alta qualidade, o dinheiro falso era enviado por encomenda postal para pelo menos 14 unidades da Federação distintas.

Os investigadores identificaram, em parceria com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios em Brasília e com a Receita Federal do Brasil, o responsável pela fabricação e derrame das notas falsas no país, que é suspeito de comercializar mais de R$ 20 milhões em notas falsas apenas nos anos de 2020 e 2021.

O homem investigado pela fabricação e derrame das cédulas falsas foi indiciado pela prática dos crimes de moeda falsa em concurso material com associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a mais de 25 anos de prisão.