Pescadores fisgam peixe de 1,70 m e quase 60 kg em rio de MS: ‘o parrudão foi nosso troféu’

Dois pescadores mostraram em suas redes sociais, o registro do momento em pescaram um pintado de 1,70 metro e com quase 60 quilos no Brilhantão, trecho de encontro entre as águas dos rios Brilhante e Dourados, em Mato Grosso do Sul. Eles iniciaram a pesca no inicio do dia, porém apenas no final do dia, quando já estavam desistindo, foi que o animal decidiu dar as caras. O animal foi solto em seguida.

“A pescaria não estava fácil, chegamos de madrugada, até onde descemos o barco, 30 km do local de onde o parrudão foi pego. Descemos o dia atrás do dourado e piracanjuba, mas não tivemos sucesso. Foi só no finalzinho do dia que mudamos a técnica e fomos atrás dos pintados, poucos arremessos e já conseguimos capturar esse enorme peixe. Aí travou a batalha!”, detalha Rony Dronov, ao G1.

A batalha em que Rony fala foi emocionante. Na hora que o pintado fisgou a isca – que é específica e cheia de técnicas para possibilitar a captura de peixes gigantes – o “parrudão” provocou a adrenalina dos pescadores. A luta foi travada e o troféu estampado.

O peixe não se rendeu fácil aos pescadores. Rony lembra que o pintado, após ser fisgado, levou os pescadores para a beira do rio, em uma parte cheia de árvores e galhos secos. Foi neste local que o agricultor pulou na água para ajudar a finalização da pesca.

“O peixe passou por essas madeiras e nós não conseguíamos liberar a linha, acabei entrando no rio, com uma água rasa e comecei a quebrar os paus e consegui naquele sufoco liberar a linha, retornei para o barco rapidão e pegamos ele”, disse entusiasmado.

Depois de embarcar o peixe no barco, foi só comemorações. Os sorrisos nos rostos deles eram vistos desde o começo, quando o pintado gigante fisgou a isca, mas a alegria de embarcá-lo foi maior. “Para embarcar não foi fácil, tomamos o maior cuidado para não machucar o animal e você manusear um peixe com um peso deste você tem que ter todo o cuidado”.

Passada a adrenalina do momento, o que ficam são os registros. Rony comenta que a pescaria sempre fez parte da vida dele e compartilha a alegria que sentiu junto ao cliente. Nas horas vagas, o agricultor atua como guia e leva turistas para estas pescarias de peixes gigantes.

“É uma felicidade travar uma batalha com uns peixes desses, a adrenalina vai a mil. Essa pescaria foi um feito meu e de um cliente meu, a felicidade de olhar para uma pessoa e ver a emoção nos olhos estampado. Isso é um troféu da vida inteira, tem pessoas que vão longe atrás de um troféu deste e não consegue. Na porta de casa conseguimos um exemplar destes. É um troféu tanto dele, como meu”, finalizou Rony.