PMDF recupera veículo roubado de família feita refém em Sobradinho

PMDF recuperou dois carros roubados e uma arma de fogo utilizada durante assalto a uma família em Sobradinho

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou dois carros roubados e uma arma de fogo utilizada durante assalto a uma família em Sobradinho-DF nesta terça-feira, 13. De acordo com a central de operações, as vítimas foram feitas reféns enquanto os assaltantes levaram vários objetos, inclusive um automóvel. Os assaltantes usaram outro veículo roubado como apoio durante o crime.

Após receber as informações do assalto, o Batalhão Rural montou um bloqueio na rodovia para interceptar os criminosos. Durante a operação policial, os suspeitos abandonaram os carros e fugiram pela mata.

Os policiais recuperaram os veículos roubados, vários objetos levados da família e um revólver calibre 38 com 06 munições. Os bens foram apresentados e a ocorrência registrada na 13ª DP.