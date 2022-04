Campos do Jordão ganha Museu da Cerveja com toda história da bebida

O museu é a nova atração do Parque da Cerveja

Os amantes da bebida alcoólica com cevada já tinham o ponto de encontro perfeito em Campos de Jordão, o Parque da Cerveja, e agora vão ganhar mais uma atração imperdível dentro do local. O Museu da Cerveja acaba de ser inaugurado e vai apresentar aos visitantes a história de uma das bebidas mais amadas do mundo.

Todas as décadas e acontecimentos importantes são retratados no Museu, como a descoberta na Caverna de Raqefet e a bebida como líquido sagrado e o culto aos deuses egípcios



O Museu da Cerveja funciona ao ar livre e é cercado pela natureza exuberante do local. Contando com placas de madeira de dois a três metros, o museu tem uma exposição exclusiva que reúne ilustrações e informações sobre toda a trajetória da bebida alcoólica, desde a pré-história até os dias de hoje.

A Cerveja Campos do Jordão nasceu em 2012 trazendo no rótulo o nome da cidade onde nasceu. Ela está localizada no Parque da Cerveja, onde está a fábrica da cervejaria



Essa é apenas mais uma das atrações do Parque da Cerveja Campos do Jordão, que conta também visita à fábrica, o lindo Mirante Mantiqueira, um delicioso beernic, piquenique cervejeiro ao ar livre, maravilhas gastronômicas do restaurante Alto da Brasa, um belíssimo jardim de lúpulos e muito mais.

A visita à fábrica apresenta cada etapa do processo de produção, proporcionando experiências sensoriais e degustações exclusivas



O Parque da Cerveja está localizado na estrada Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150, Alto Lajeado, em Campos do Jordão, e o valor da entrada é R$52. Quem faz o percurso do Museu da Cerveja pode também acompanhar as histórias completas, contadas no Audioguia do Museu da Cerveja, disponível por meio do QR Code nas placas.