Envolver: Spotify analisará se recorde de Anitta foi manipulado

A ferramenta de streaming investigará robotização ou fraude nos números da cantora

Minha gente, a coisa tá ficando feia para a Anitta, mas nada que ela já não esteja acostumada. Depois de alguns veículos e mesmo alguns brasileiros duvidarem da potência da gata, o Spotify vai analisar se o recorde da cantora com ‘Envolver’ foi fraude ou não, de acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, do site Uol Splash.

Para mim, nem precisava disso, porque os números e a matemática não deixam mentir, como disse o assessor de comunicação e imagem, Paulo Pimenta. Vale lembrar que a equipe da cantora não está envolvida nisso, mas alguns fãs podem ter robotizado a contagem de streams, o que levou a cantora ao topo.

Spotify analisará se números de ‘Envolver’ foram fraudados ou não (Foto: Reprodução)

O Spotify comunicou que tem condições e ferramentas que podem possibilitar a descoberta de furos no Top Global. É importante frisar que a música ‘Envolver’ chegou a ser ouvida 6,4 milhões de vezes em um dia, e hoje (13) ela alcançou a marca de 146 milhões de reproduções.

Saberemos se os fãs de Anitta estão por trás de seu sucesso na plataforma com a manipulação dos algoritmos e a divulgação de métodos e uso de redes VPN para reproduzir as músicas várias vezes com novos IPs.

Para mim o sucesso tem grande apoio do Tik Tok e o challenge viral que a Anitta conseguiu transformar em algo mundial. Aceitem que a patroa é muito estrela brasileira sim!