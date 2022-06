PCDF investiga paradeiro de acusado de homicídio duplamente qualificado

A PCDF instaurou inquérito policial para indiciar um homem, de 34 anos, acusado de cometer um crime de homicídio duplamente em um adolescente

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio do trabalho investigativo da 18ª DP, a partir dos materiais coletados, instaurou inquérito policial para indiciar um homem, de 34 anos, acusado de cometer, no dia 25 de maio, um crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, um adolescente, de 16 anos.

Conforme apurado, no dia e momento antes da execução do crime, o investigado, a vítima e testemunhas acenderam uma fogueira para aquecimento, porém, quando decidiram retornar para suas casas, o acusado solicitou auxílio à vítima e a um amigo dela para empurrarem e darem partida no carro dele.

Nesse momento, a vítima fez um comentário sobre o estado do veículo, quando o investigado efetuou um golpe de faca na região do estômago dela, levando-a a óbito quase que instantaneamente.

Não satisfeito, o criminoso, antes de fugir do local na condução do veículo e com a arma utilizada no crime, proferiu graves ameaças às testemunhas, conta o delegado da 18ª DP, Mozilli da Silva, responsável pela condução das investigações.

A partir das provas levantadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, a qual foi deferida pela Justiça do DF.

Entretanto, apesar das diversas diligências empregadas, não foi possível, até o momento, localizar e capturar o criminoso, já que o mesmo está foragido e em local incerto.

Desse modo, a PCDF solicita à ampla divulgação da imagem do criminoso visando efetuar a sua prisão quanto antes e resolver mais um crime violento e contra à vida ocorrido no DF.