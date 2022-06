Ibaneis assina ordem de serviço para obras em ciclovia que liga o Gama ao Catetinho

Buscando tornar Brasília a cidade mais acessível do país, o governador Ibaneis Rocha quer aumentar o número de ciclovias

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve no Gama na manhã desta terça-feira (7), para assinar a ordem de serviço para início das obras da ciclovia da DF-480, que liga o Gama ao Catetinho.

“Nós temos colocado o Gama como prioridade. Não faltou obra aqui em nenhum momento do nosso mandato, e assim vai seguir sendo”, afirmou o governador, que tentará a reeleição em outubro.

Andar de bicicleta é uma prátcica muito comum em Brasília, cidade que tem a segunda maior malha cicloviária do país, atrás apenas de São Paulo. Segundo a Secretaria de Mobilidade do DF, em fevereiro deste ano eram 633,4 km de ciclovia. Em 2018, esse número era bem menor, 466,6 km.

Para completar, Ibaneis afirmou que pretende colocar Brasília de volta ao topo do ranking de quantidade de ciclovias. “Esperamos alcançar a primeira posição em breve. Todos os projetos elaborados pela Novacap e pelo DER têm a orientação nossa para ter ciclovias ao lado. Além disso, estamos fazendo levantamentos para incluir pistas em tosos os locais, com o objetivo de tornar a capital federal a cidade mais acessível do Brasil”, finalizou.