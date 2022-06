Assaltante é impedido por policial de folga no DF

O policial reagiu e o assaltante efetuou dois disparos contra o homem, que procurou abrigo. Felizmente, ninguém se feriu no confronto

Um assaltante foi preso após iniciar um roubo e ser flagrado por um policial de folga no Setor Habitacional Sol Nascente, por volta das 13h deste segunda-feira, 06. O soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou no exato momento em que a vítima é abordada no conjunto A, da chácara 114.

Em um vídeo captado por câmeras de segurança, na rua onde tudo aconteceu, o assaltante aborda um rapaz de camisa vermelha, que sai correndo. Segundo informações dos policiais, a movimentação acontece, pois o criminoso efetuou dois disparos contra a vítima, que busca abrigo logo após. Felizmente, ninguém se feriu no confronto.

Logo após os disparos, o policial aparece em cena e o assaltante se abriga atrás de um carro. As duas únicas balas que o criminoso tinha já haviam sido usadas. Desta forma, ele termina rendido e é encontrado pouco tempo depois, ainda ao chão por policiais militares do 10º Batalhão, que foram acionados na cena.

Populares que presenciaram a prisão informaram que ele era responsável por roubos na região. O assaltante foi encaminhado para a 15ª DP e o revólver calibre 38 apreendido, com três munições intactas e duas deflagradas.

Ele tem oito passagens por roubo enquanto menor de idade e duas passagens, por roubo e porte ilegal de arma de fogo, após alcançar a maioridade.