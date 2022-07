PCDF deflagra Operação SOS Idoso

Nesta quarta, 20, a PCDF deflagrou a Operação SOS Idoso, para coibir crimes previstos no Estatuto do Idoso, na área da Asa Sul de Brasília

Na tarde desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do trabalho investigativo da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa, ou com Deficiência, deflagrou a Operação SOS Idoso, para coibir crimes previstos no Estatuto do Idoso, na área da Asa Sul de Brasília.

Os agentes da Especializada realizaram diligências para cumprir mandado de busca e de prisão contra um homem, de 42 anos.

A prisão dele ocorreu a partir da apuração de denúncias que informavam a ação de um indivíduo, em situação de rua, que estaria ameaçando diversas pessoas, inclusive idosos, na frente de um estabelecimento comercial da Asa Sul.

O homem foi identificado e qualificado, quando foi possível verificar que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da cidade de Petrópolis/RJ, contra o investigado, o qual foi devidamente cumprido pelos policiais do Distrito Federal na data de ontem, 20.

Após ser preso, o envolvido proferiu diversos xingamentos e ameaças aos policiais civis que estavam trabalhando, motivo pelo qual também foi autuado em flagrante delito pelo crime de desacato.

Cumpridas as formalidades legais, o preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.