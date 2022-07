Concurso da Aeronáutica terá 225 vagas de nível médio

Para entrar no processo seletivo, o candidato não pode ter filhos ou dependentes, e nem ser casado ou estar em uma união estável

No próximo dia 26, a Aeronáutica vai abrir as inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos. Serão 225 vagas para ambos os sexos, e é necessário ter mais de 17 e não ter completado 25 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula no curso. A vaga é de nível médio, e as inscrições acabam no dia 19 de agosto.

Para entrar no processo seletivo, o candidato não pode ter filhos ou dependentes, e nem ser casado ou estar em uma união estável. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

As provas, com questões de português, inglês, matemática e física, serão aplicadas em Belém-PA, Alcântara/São Luís-MA, Recife-PE, Natal-RN, Rio de Janeiro-RJ, Lagoa Santa/Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP, São José dos Campos-SP, Campo Grande-MS, Canoas-RS, Santa Maria-RS, Curitiba-PR, Brasília-DF, Manaus-AM, Porto Velho-RO e Boa Vista-RR. Depois, será aplicado também testes de condicionamento físico e psicológico.

Durante o curso de Formação de Sargentos, que será realizado na Escola de Especialista da Aeronáutica, os candidatos aprovados recebem uma bolsa de R$ 1.199. Encerrado o curso, os aprovados recebem a titulação de terceiro-sargento e garantem o valor de R$ 3.825.

Vagas