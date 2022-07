Neoenergia vai premiar mulheres que lideram projetos de arte e cultura

Para participar é preciso conduzir, há pelo menos um ano, ações no Distrito Federal ou em municípios de outros seis estados

O Instituto Neoenergia vai homenagear lideranças femininas com atuação no campo da arte e da cultura. Com o objetivo de valorizar o protagonismo da mulher na geração de impacto positivo em áreas de vulnerabilidade social, o Prêmio Inspirar – edição 2022 distribuirá R$ 140 mil em premiações para as vencedoras da iniciativa. Para participar é preciso conduzir, há pelo menos um ano, ações no Distrito Federal ou em municípios dos estados da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Realizado pelo Instituto Neoenergia, com a colaboração das cinco distribuidoras da Neoenergia, além da parceria técnica da Baluarte Cultura, o Prêmio Inspirar 2022 vai celebrar as histórias de transformação social promovidas por 16 mulheres, em três categorias: Pessoa Física/MEI – Microempreendedora Individual; Coletivos ou Grupos não formalizados; Produtoras Culturais ou Organizações da Sociedade Civil. Três vencedoras serão definidas pelo Comitê Externo de Especialistas do prêmio, por mérito cultural, e as outras 13 serão escolhidas por votação popular.

Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia, reforça que a premiação cumpre um papel fundamental para dar visibilidade ao protagonismo feminino na promoção de atividades artísticas e culturais. “Reconhecer essas mulheres é uma forma de potencializar os resultados das suas ações, mostrando que elas fazem a diferença nas comunidades onde atuam e contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e grupos em vulnerabilidade social”, afirma. “Além de agentes de mudança, elas têm uma representatividade muito forte, que inspira a sociedade a construir um futuro melhor!”, finaliza.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Neoenergia até o próximo dia 5 de agosto, às 18h, com o preenchimento de um formulário. Na página, também estão disponíveis todas as informações sobre o Edital e a lista de municípios contemplados pela iniciativa.

Sobre o Instituto Neoenergia

Braço de atuação social da Neoenergia, o instituto promove atividades que fortalecem as redes da sociedade civil, colaboram para a redução da desigualdade social, integram a luta contra as mudanças climáticas e contribuem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).