Pai espanca o filho ao descobrir que o menino teria assistido pornografia

O menino havia ido à casa do pai para passar nove dias

Na última segunda-feira (31), na cidade de Pirenópolis, no centro de Goiás, um menino de 8 anos foi vítima de violência física por parte do próprio pai. Segundo o delegado responsável pelo caso, Rafhael Barboza, o motivo da agressão foi o flagrante do pai ao encontrar o filho vendo conteúdo pornográfico.

De acordo com a denúncia feita pela mãe, que reside em Cocalzinho de Goiás, o menino havia ido à casa do pai para passar nove dias. No entanto, no dia da agressão, ela recebeu um print de conteúdo adulto presente no telefone da criança.

A situação levou a conselheira tutelar Marcilene Aparecida de Paula a intervir. Sensibilizada com a situação do menino, a conselheira buscou a criança na casa do pai e a entregou de volta para a mãe.