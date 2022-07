Mulher tem vagina ferida por faca sendo socorrida em estado gravíssimo em reserva indígena de MS

Neste domingo, uma mulher foi socorrida em estado gravíssimo após ter a vagina ferida por golpes de faca, na aldeia indígena Bororó

Neste domingo, 10, uma mulher, não identificada, foi socorrida em estado gravíssimo após ter a vagina ferida por golpes de faca, na aldeia indígena Bororó, em Dourados (MS).

Segundo informações preliminares, a vítima foi levada inconsciente para o Hospital da Vida.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as equipes de militares foram acionadas no início da manhã de domingo. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram a vítima desacordada e com o corte nas partes íntimas.

Duas equipes foram deslocadas para realizar o resgate da vítima. A mulher segue no hospital, em Dourados, em estado grave.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária (Depac). Além de ser acompanhando pela Polícia Civil, o caso é apurado por lideranças indígenas da aldeia onde o crime ocorreu.