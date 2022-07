Aumento do preço da cerveja deixa o produto mais visado por quadrilhas

Além de doer no bolso, esse aumento no preço da bebida causou também um aumento de roubos de cargas do produto

Na última semana, uma pesquisa informou que o preço da cerveja avançou 11,1% entre junho de 2021 e maio de 2022, período em que o consumo em volume cresceu 9,5%. O motivo do alto preço final envolve o aumento do preço dos insumos da cerveja, a alta do preço dos combustíveis e a perda do poder de compra do brasileiro.

O Brasil é o terceiro maior consumidor mundial de cerveja (7%), só atrás de China (27%) e Estados Unidos (13%). Por isso, além de doer no bolso, esse aumento no preço da bebida causou também um aumento de roubos de cargas do produto.

Por todo o país, as notícias sobre roubo de cerveja são constantes. O mais recente deles aconteceu na última semana, quando quatro homens renderam o motorista que carregava uma grande quantidade da bebida, o colocaram no porta-malas de um carro e fugiram levando o caminhão com a carga. Este caso foi no Distrito Federal, mas poderia ter acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar.

A Polícia Militar do Distrito Federal já havia recuperado uma grande parte da carga roubada no sábado (9), quando encontraram 437 caixas de cerveja. E no domingo, os agentes encontraram o restante.

Esse foi só mais um roubo de carga da bebida que aconteceu neste ano. Na maioria das vezes, a quadrilha comete o crime e revende a cerveja a um preço mais barato, seja para distribuidoras ou para produtores de evento, para se livrar o mais rápido possível das evidências.