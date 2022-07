Eduardo Bolsonaro comemora aniversário com bolo de revólver

No sábado, o deputado federal, filho 03 do Jair Bolsonado, participou do evento pró-armas realizado em Brasília

No mesmo final de semana em que o bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho invadiu a festa temática do petista Marcelo Aloizio de Arruda e o matou a tiros em Foz do Iguaçu, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou seu aniversário com um bolo em formato de arma.

Os registros de sua festa de 38 anos foram postados por Heloísa Bolsonaro, sua esposa. Na publicação, é possível ver Eduardo soprando a vela ao lado dela e da filha do casal, além de uma foto só do bolo, feito por Maria Amélia, uma das confeiteras mas prestigiadas de Brasília.

No DF, Eduardo participou do evento pró-armas, realizado no sábado. E no dia seguinte, aconteceu o crime em Foz do Iguaçu. O deputado federal tem foto com Guaranho, o assassino. Ele não se pronunciou sobre o crime.

Já o presidente falou em seu Twitter sobre o acontecido, pediu que as autoridades investiguem e que providências sejam tomadas. “Que tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores, que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia”, postou.

– Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018:



Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2022