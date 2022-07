Mulher processa McDonald’s após encontrar lagartixa em sanduíche

A cliente está processando a rede francesa de fast food e exige uma indenização

A francesa Pamela, de 38 anos, utilizou na noite de 12 de fevereiro de 2021 o aplicativo de delivery Uber Eats para pedir um “Big Tasty”, um dos sanduíches mais famosos do McDonald’s na França. O produto foi preparado em um restaurante da rede em Saint-Witz, na periferia de Paris.

Ao dar a primeira mordida, Pamela sentiu “algo estranho”, a amiga Christelle, com quem Pamela jantava, foi testemunha da cena. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Pamela conta que primeiramente achava que tinha mordido um tomate.

A cliente relembra sua preocupação com uma possível contaminação. Na época, ela amamentava seu bebê de oito meses. Por precaução, ela diz ter parado de amamentar a criança.

Na mesma noite, Pamela se dirigiu, com a amiga, ao McDonald’s da cidade para pedir explicações.

Medo de contaminação

Pamela conta que, após o incidente, teve dificuldades para dormir e acordou com um forte enjoo. Temendo uma contaminação, a francesa resolveu consultar um médico, que lhe informou que a lagartixa é vetor de doenças como a salmonela, e lhe prescreveu antibióticos. No mesmo dia, um gerente do McDonald’s a contatou e propôs que o caso fosse resolvido acionando o seguro da empresa.

A cliente resolveu então procurar um advogado, que decidiu levar o caso adiante. Um órgão público regional, responsável pela proteção civil, foi acionado.

O sanduíche foi levado para análise por uma equipe de veterinários. Semanas depois, eles concluíram que não foi possível identificar a origem do problema.

Investigação interna sem conclusões

A sede do McDonald’s de Saint-Witz afirma que “levou a sério as acusações da cliente”. Contatada pela reportagem do jornal Le Parisien, a agência responsável pela comunicação da empresa na França.

Esse não é o primeiro caso deste tipo envolvendo o McDonald’s na França. Em 2019, uma cliente de Saintry-sur-Seine, na periferia de Paris, descobriu um band-aid em um cheeseburger comprado em um restaurante da rede. Em 2017, no município de Brétigny-sur-Orge, ao sul da capital francesa, um jovem se deparou com mofo em um copo em que seu refrigerante foi servido.

Segundo o advogado de Pamela, o McDonald’s de Saint-Witz está sendo processado por perigo à vida ou saúde . A audiência está marcada para fevereiro de 2023 no tribunal de Pontoise, periferia de Paris.

No Twitter, junto com a foto da lagartixa em seu hambúrguer, a francesa deixa uma recomendação aos clientes do McDonald’s: “Sempre abram seus sanduíches”.