Incesto: Guta e Marcelo são desmascarados por Alcides

Zuleica se sente pressionada para revelar que Marcelo não é filho biológico de Tenório

Essa semana Pantanal está igual Valesca Popozuda: “Tiro, porrada e bomba”. A relação dos dois “irmãos”, Guta, Julia Dalavia, e Marcelo, Lucas Leto, vai ser escancarada por Alcides, Juliano Cazarré.

Tenpório, Murilo Benpicio, jpa vinha percebenmdo uma aproximação fora do normal entre os dois e o braço direito do fazendeiro chega a comentar com Tadeu, José Loreto, sobre os dois e um provavel caso de incesto.

O capataz do personagem de Murilo ainda dirá que os dois vivem como amantes um do outro e acredita ainda que os dois tomaram banho de rio juntos.

Neste ponto, Zuleica, Aline Borges, já terá se mudado para a fazenda e chegará a flagrar os dois em momento pra lá de quentes na fazenda do pai. A situação mexerá profundamente com a mulher e terá que revelar que o primogênito não é filho de Tenório. O pau vai cair a folha logo, logo.