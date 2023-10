Mulher morre eletrocutada após colisão de veículo em um poste

O acidente aconteceu na cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso

Adilma Martins da Silva Moraes dirigia o veículo com suas duas filhas no banco traseiro quando perdeu o controle do automóvel no Distrito Industrial, resultando em uma colisão grave contra um poste.

O impacto da colisão foi tão forte que derrubou fios de alta tensão, que ficaram próximos ao carro. Adilma sobreviveu ao acidente inicial, mas uma tragédia ainda mais terrível se desenrolou quando ela tentou salvar suas filhas.

Ao descer do veículo para abrir a porta e retirar as crianças, a médica foi eletrocutada pelos fios de alta tensão próximos ao carro.