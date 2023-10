Desfile com personagens agita o Halloween do Taguatinga Shopping

Além de meet & greet, criançada poderá se aventurar com a famosa brincadeira de Doces ou Travessuras

Clima de mistério no ar, é hora de celebrar! Se prepare para ver de perto os personagens mais assustadores do universo do terror – mas não se preocupe: no Taguatinga Shopping, eles estarão de passagem com muita alegria, música e energia para celebrar com a criançada e suas famílias o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. Entre os dias 28 e 31 de outubro, os queridos Edward Mãos de Tesoura, Wandinha, Rainha de Copas, Úrsula, Capitão Jack Sparrow e algumas bruxinhas farão um desfile para lá de animado, das 17h às 19h. A programação é gratuita e aberta para toda a família.

Para os mais animados, o meet & greet é a ocasião perfeita para registrar o momento de festa. Que tal tirar uma foto com o seu personagem favorito? Eles estarão disponíveis para fotos e contato com o público no começo no desfile, às 17h, no Piso 1, em frente ao Shopping dos Cosméticos (entrada principal virada para o Pistão Sul), e ao final da parada, às 19h, na frente do Magic Games, Piso 3.

Além do encontro com os personagens, a criançada poderá brincar de Doces e Travessuras com as bruxinhas, que distribuirão doces para o público. E aí, preparados para viver essa aventura? Tire a sua melhor fantasia do armário e capriche no susto para desfilar junto com essa galera!

SERVIÇO:

Halloween no Taguatinga Shopping

Entre os dias 28 e 31 de outubro de 2023

Das 17h às 19h

No Taguatinga Shopping – QS 01, Taguatinga Sul

Evento gratuito e aberto ao público