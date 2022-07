Mulher é presa suspeita de mandar matar a mãe de 80 anos e o irmão para ficar com dinheiro no ES

Nessa quarta, uma mulher de 56 anos foi presa suspeita de mandar matar a mãe, de 80, e o irmão, de 58, para ficar com patrimônio da família

Nessa quarta-feira, 20, uma mulher de 56 anos foi presa suspeita de mandar matar a mãe, de 80, e o irmão, de 58, para ficar com patrimônio da família. As vítimas eram moradoras do distrito de Lajinha, no interior de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, e consideradas desaparecidas desde o dia 31 de março.

Nesta quinta-feira, 21, a Polícia Civil confirmou que Maria José de Paula e Euzenir Ramos de Paula estão mortos. Os corpos deles não foram encontrados.

Além da filha de Maria José, apontada como a mandante do crime, foram detidos também o homem apontado pela polícia como executor, de 42 anos, e o suposto intermediário, de 55. Duas prisões ocorreram em Jerônimo Monteiro e uma em Divino de São Lourenço.

Os nomes dos suspeitos não foram informados. Outros dois apontados como executores já estavam presos desde maio.

Mulher comunicou desaparecimento dos familiares

A suspeita relatou à Polícia Militar sobre o desaparecimento da mãe e do irmão.

Ela informou à polícia que não conseguia contato com os dois e disse ainda que o veículo do irmão, um Fiat Strada cor branca, havia sido encontrado abandonado e com as chaves na ignição.

Reviravolta no caso

No dia 2 de maio, a Polícia Civil havia concluído o inquérito policial com a prisão de dois suspeitos, de 21 e 23 anos, pelo crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

No entanto, com a prisão do terceiro apontado como executor nesta quarta, o curso da investigação mudou, já que ele apontou que a mandante do crime foi a própria familiar das vítimas.

O homem preso teria cometido outro assassinato em Caiana, em Minas Gerais, após matar mãe e filho.

Corpos foram queimados

Em depoimento, o homem confessou os crimes e disse que os corpos de mãe e filho e do cachorro deles foram queimados por cerca de quatro horas em fogo intenso na própria fazenda deles.

A ordem para desaparecer com os corpos teria vindo da mandante do crime.

O local onde a possível queimada ocorreu foi identificado pela polícia.

Segundo as investigações, a mandante teria prometido como forma de pagamento o carro Fiat Strada, que era da vítima, no valor de R$ 45 mil, e mais R$ 20 mil em espécie, que seriam obtidos com a venda de dez cabeças de gado das vítimas.

Depois do depoimento, a filha e o suspeito de ser intermediário do crime foram presos. Eles negam as acusações.

Herança pode ter sido motivação

De acordo com o delegado, a motivação do crime seria por herança ou patrimonial.

Os suspeitos vão responder por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os dois homens foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e a mulher foi encaminhada ao Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.