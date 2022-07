Com desistência de ex-mulher de Bolsonaro, Romário quer atrair Republicanos para chapa

Rogéria era a preferida para a primeira suplência para ajudar a aglutinar os apoiadores do chefe do Executivo ao ex-jogador de futebol

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Com a desistência de Rogéria Bolsonaro, o senador Romário (PL-RJ) delegou ao seu comitê político a formação de sua chapa à reeleição.

Rogéria, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL), era a preferida para a primeira suplência para ajudar a aglutinar os apoiadores do chefe do Executivo ao ex-jogador de futebol. Com a saída dela da disputa, o PL escolheu Bruno Bonetti, aliado de confiança do presidente do diretório no Rio de Janeiro, o deputado federal Altineu Cortes.

Para a segunda suplência, o comitê de Romário pretende atrair o Republicanos que, embora esteja coligado na chapa nacional, tem outros projetos no estado. O ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) chegou a cogitar uma candidatura ao Senado e, até mesmo, ao governo fluminense.

Esse comitê é formado pelo governador Cláudio Castro, pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, além de Altineu.