População brasileira mostra tendência de envelhecimento em uma década

Segundo o órgão, a proporção de pessoas abaixo de 30 anos recuou de 49,9% da população do país em 2012 para 43,9% em 2021

Leonardo Vieceli

Rio de Janeiro, RJ

Ao longo da década de 2012 a 2021, a população brasileira mostrou tendência de envelhecimento, com queda na proporção de pessoas abaixo de 30 anos e aumento entre os grupos de mais idade. É o que indica uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o órgão, a proporção de pessoas abaixo de 30 anos recuou de 49,9% da população do país em 2012 para 43,9% em 2021.

No período, o número de brasileiros nessa faixa etária baixou de 98,7 milhões para 93,4 milhões. Ou seja, houve queda de 5,4%.

No sentido contrário, a fatia com 30 anos ou mais subiu de 50,1% da população em 2012 para 56,1% em 2021. O grupo pulou de 99,1 milhões para 119,3 milhões no mesmo intervalo. O avanço foi de 20,4%.

Os dados integram a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Características Gerais dos Moradores 2021. Ao longo da década analisada, a população total cresceu 7,6% no país. Aumentou de 197,7 milhões para 212,7 milhões entre 2012 e 2021.

Conforme o IBGE, as estimativas populacionais não incorporaram os efeitos da pandemia de Covid-19, que já provocou mais de 670 mil mortes desde 2020.

As projeções poderão ser ajustadas após o Censo Demográfico 2022, cujo início da coleta de informações está previsto para 1º de agosto.

O instituto, porém, indicou que a incorporação dos efeitos da pandemia não deve alterar tendências já levantadas, como a do envelhecimento da população.

Número de pessoas com 60 anos ou mais cresce quase 40% A proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 11,3% para 14,7% entre 2012 e 2021. O número de brasileiros nessa faixa etária subiu de 22,3 milhões para 31,2 milhões. A alta foi de 39,8% na década.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na população mais jovem, um dos destaques foi o número de pessoas de 14 a 17 anos, que diminuiu de 14,1 milhões para 12,3 milhões no mesmo período. A baixa atingiu 12,7%.