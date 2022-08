Mulher é esfaqueada e tem cabelo cortado no Paraná

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima também foi ameaçada com uma arma de fogo

Durante um assalto, uma mulher foi esfaqueada e teve o cabelo cortado com uma faca, em Rio Azul, na região central do Paraná. Aos policiais, ela contou que estava cortando grama no pátio de casa quando foi abordada por dois homens.

Eles anunciaram o assalto e afirmaram que estavam resolvendo uma dívida que possuíam com o ex-marido da vítima, de quem ela é separada há quatro anos.

Após ameaçá-la com uma faca, os homens fizeram cortes “superficiais” nas pernas, rostos e braços, além de um pedaço do cabelo, segundo a polícia.

Os suspeitos fugiram levanndo R$ 500. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido identificado ou detido.

A vítima buscou atendimento em um hospital e registrou boletim de ocorrência.