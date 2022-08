Caravana de São João volta a alegrar as ruas do DF

O Maior São João Itinerante do DF celebra dois anos de sucesso e contempla 68 atrações musicais nesta edição

Desde o último dia 29 até o dia 03 de setembro o projeto “Caravana de São João – O Maior São João Itinerante do DF” traz 68 atrações musicais e percorre 32 regiões administrativas do Distrito Federal. Com amplo itinerário, o caminhão promete arrancar suspiros dos moradores, beijos, abraços e até um arrasta-pé improvisado, nas portas dos centros comerciais da cidade. O evento é totalmente gratuito.

O projeto cultural se tornou uma nova modalidade de apresentação artística, justamente por levar cultura a regiões que não possuem acesso à arte e entretenimento. Dentre as atrações, estão nomes consagrados de forrozeiros, repentistas e emboladores de coco. A festança conta com a diversidade de ritmos existentes no DF, incluindo artistas de vários estilos, tudo a bordo da “caçamba” do trio improvisado.

Idealizador do projeto, o produtor cultural e presidente da Associação dos Defensores das Culturas Regionais (ADCR), Arkson Rangel, conta que a ideia do “Caravana” surgiu como alternativa para amparar os artistas durante o período rigoroso vivido na pandemia. Com a solução criativa, ele conta que a caravana prosperou e se tornou parte da realidade e do cenário artístico atual.

A iniciativa é fruto de Termo de Fomento executado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) em parceria com a Associação dos Defensores das Culturas Regionais (ADCR).

Confira a programação completa: