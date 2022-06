Mulher é atropelada próximo à Ponte JK

Segundo o CBMDF, a mulher, de 49 anos, sofreu traumatismo craniano e precisou ser transportada para o Hospital de Base

Uma mulher foi atropelada, no final da manhã desta terça-feira (21), próximo à Ponte JK.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher, de 49 anos, sofreu traumatismo craniano e precisou ser transportada para o Hospital de Base (IHBB).

Ainda de acordo com a corporação, foram empregadas duas viaturas e oito militares para o atendimento.

O motorista, de 25 anos, não se feriu. Os bombeiros não sabem como foi a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para cuidar do local e uma faixa da via precisou ser interditada.