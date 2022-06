Objetivo doa 50 toneladas de alimentos a instituições de caridade no DF

Doações foram resultado de uma gincana promovida pelo colégio brasiliense, para que os alunos trabalhem o lado social e caridoso

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em março deste ano, havia 2.252 pessoas em situação de rua no Distrito Federal. O Colégio Objetivo DF, vendo essa situação, promoveu uma gincana no começo do mês de junho entre os alunos para arrecadar alimentos, cobertores e itens de higiene. Os mantimentos foram destinados a instituições de caridade que buscam ajudar pessoas em situação vulnerável.

Como forma de ajudar o mais necessitado e estimular o senso empático das crianças e adolescentes, os alunos recolheram os alimentos e agasalhos com familiares, vizinhos e amigos. Foram contabilizados 2.333 kg de feijão, 21.995 kg de macarrão, 27.685 kg de milharina, 5.803 kg de açúcar, 2.206 kg de óleo, 8.640 kg de arroz, 10.067,82 kg de extrato de Tomate e 13.704 litros de leite. Além disso, foram apuradas 4.679 unidades de kits higiene (creme dental + escova), 1.024 de agasalhos e 81 cobertores.

Realizando a contagem total, as nove unidades – Guará, Asa Norte, Samambaia, Jardim Botânico, Ceilândia, Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires – do Colégio Objetivo DF arrecadaram cerca de 111.532 itens, sendo 76.524kg de alimentos, 15.910 litros de leite e 17.993 pacotes. A doação foi feita na última semana para as instituições CEPI Azulão, Projeto Maria Bonita, Mãe Divina Graça, Bem Me Quer, Viva Vida, Missão Resgate e Lar São José.

Foto: Divulgação

Para incentivar mais pessoas a doarem e a ajudar o próximo, a gerente de projetos da rede, Karoline Cardeal, dá algumas dicas sobre as doações que podem ser feitas em qualquer momento para diversas instituições espalhadas por Brasília. “Doação não é descarte! As casas que recebem doações evitam as seguintes peças: roupas íntimas, biquínis, sapatos de salto alto, trajes de festa, peças mofadas, rasgadas e sem condições de uso. Para as doações, indicamos que as roupas venham lavadas e dobradas para facilitar a distribuição. As pessoas que recebem as peças merecem nosso respeito e carinho”, explica.