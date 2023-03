Marido corta couro cabeludo da esposa com facão durante agressão

O agressor foi levado à delegacia, mas liberado. A vítima precisou enfaixar a cabeça e passa bem

Uma mulher de 29 anos teve o couro cabeludo cortado após sofrer um golpe de facão na cabeça, dado pelo marido, de 35, durante uma briga em Bertioga, no litoral de São Paulo. A agressão aconteceu enquanto o casal ingeria bebidas alcoólicas.

A vítima contou que precisou sair de casa com os filhos de 8 e 4 anos, e que o marido está no imóvel do casal, que mora junto há 8 anos. A mulher contou, ainda, que tem recebido ameaças do agressor no celular.

“Ele fica mandando mensagem, diz que eu vou pagar e que não era para ter acontecido isso [o golpe de facão]”, desabafou.



A mulher disse, ainda, que está foi a primeira vez que foi agredida pelo marido. Ela afirma temer pela segurança dos filhos.

Foi solto



A vítima lamentou que o agressor tenha sido liberado e esteja no imóvel do casal, enquanto ela teve que se mudar com os filhos.

“[Os policiais] levaram [o agressor] para a delegacia, mas não aconteceu nada e ele foi solto. Eles [os policiais] perguntaram o que eu queria, e eu falei: que ele pagasse pelo que ele fez”.

Agressão



A PM informou ter sido acionada na madrugada de segunda-feira (6) via 190 para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma ocorrência na Rua São Gonçalo, no bairro Chácara Vista Linda.

Assim que o policial chegou ao local, a vítima disse que estava em casa com o marido quando começou uma discussão, ele pegou um facão e deu um golpe na cabeça dela.

“Foi briga de casal, mas ele se alterou demais e me agrediu. Estou com medo, pois ele falou que vai ‘tomar’ as crianças de mim e fazer de tudo para ficar com as crianças”, disse.

A vítima contou que foi a tia dela quem acionou o Samu. Em nota, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão do Hospital Municipal de Bertioga, informou que a paciente foi levada à unidade pelo serviço de emergência, foi imediatamente atendida e cuidada por médico cirurgião e, na sequência, recebeu alta.

Após sair da unidade de saúde, a mulher foi à delegacia de polícia de Bertioga, onde registrou o Boletim de Ocorrência (BO) contra o marido. Ela foi orientada a solicitar uma medida protetiva para evitar que ele se aproxime.