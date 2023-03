PF realiza apreensão de 1,5 milhão de reais no aeroporto de Foz do Iguaçu

A apreensão foi feita na tarde dessa segunda-feira (6), no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu/PR. Um passageiro com uma mala de viagem contendo fundo falso, transportava ilicitamente 300 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais.

O coreano, comerciante no Paraguai, que estaria viajando com destino a Seul, na Coreia do Sul, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e deve responder pelo crime de evasão de divisas, cuja pena é de 2 a 6 anos de reclusão.