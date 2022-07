Jovem mata mãe e outras 3 pessoas a tiros no Paraná

Nesta quarta, 13, um jovem de 18 anos matou a própria mãe, de 41 anos, e outras três pessoas a tiros em Piraí do Sul, no Paraná

Na madrugada desta quarta-feira, 13, um jovem de 18 anos matou a própria mãe, de 41 anos, e outras três pessoas a tiros em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, de acordo com a Polícia Militar (PM). Ele saiu fazendo os disparos na rua e atingiu, também, uma gestante.

Conforme a PM, a gestante foi até a janela quando o atirador gritou no portão da casa atrás do irmão dela. O irmão não atendeu, mas ela apareceu e acabou levando um disparo abaixo da clavícula.

Ela estava no sétimo mês de gestação e precisou ser encaminhada para um hospital de Ponta Grossa. A assessoria da instituição informou que o bebê permanece na barriga.

O hospital informou que o quadro dos dois é estável e que a gestante está consciente.

Ainda segundo a polícia, o homem tirou a própria vida ao perceber a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da PM.

Quatro mortos

Os vizinhos relataram gritos do jovem por volta da 1h desta quarta. Ele foi até a casa de uma mulher que era dona de um bar atrás da filha dela, ex-companheira do irmão dele, mas acabou matando a proprietária do local.

Depois, ele matou um boia-fria que estava indo trabalhar, próximo a um ponto de ônibus.

Dali, o atirador foi até a casa de um vizinho e efetuou os disparos.

Quando buscou a casa de outro homem na região, o alvo do jovem não apareceu na janela. A irmã dele, gestante, foi quem atendeu aos gritos e acabou sendo atingida.

Ao voltar para casa, segundo a PM, a mãe dele segurá-lo sendo morta.

A suspeita da polícia é que tanto a mulher dona de um bar quanto a quarta vítima foram mortas por vingança.