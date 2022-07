Allan dos Santos diz que perdeu tudo, cria novo perfil e pede ajuda para o aluguel

O influenciador bolsonarista está nos Estados Unidos desde que virou alvo de investigações por fake news e ataques às instituições

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do Terça Livre, usou seu perfil na rede social Gettr para se queixar de que seus endereços na plataforma Wix foram derrubados.

“Perdi tudo: lives, artigos, alunos etc”, escreveu ele, que diz ser alvo de comunistas. À revelia de decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que baniram seus perfis de redes como Instagram e YouTube, o influenciador já se inscreveu em uma outra plataforma e tenta angariar novos assinantes.

“Isso poderá me ajudar a pagar o aluguel”, publicou o bolsonarista na madrugada desta quarta-feira (13). Ele oferece assinaturas mensais a partir de US$ 10 (cerca de R$ 53).

Dois sites ligados a Allan dos Santos e hospedados na plataforma Wix foram retirados do ar na terça-feira (12) após o movimento Sleeping ​Giants Brasil enviar uma notificação extrajudicial à empresa. O caso foi revelado pela coluna na semana passada.

Procurado, o Wix não respondeu até esta quarta-feira (13) se a remoção dos sites ocorreu por iniciativa da plataforma ou se por escolha de Allan dos Santos.

Quando a notificação extrajudicial veio a público, a empresa afirmou em nota que não havia identificado a violação de seus termos de uso pelos sites. “Não conseguimos encontrar nenhum apelo à violência ou a qualquer atividade ilegal. Observe que baseamos nossa decisão no conteúdo real apresentado no site”, disse na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conhecido por alertar empresas sobre sites que reproduzem conteúdo de ódio ou mentiroso, o Sleeping Giants afirmou na notificação extrajudicial que o Wix estaria dando subsídios para que Allan dos Santos, atualmente foragido, realizasse atividades consideradas ilegais e criminosas pela Justiça brasileira.

O grupo ainda apontou que, ao processar os pagamentos, o Wix estava viabilizando a assistência a um fugitivo, além de facilitar o descumprimento de determinação do Supremo Tribunal Federal.

“Tais conteúdos estão hospedados nos servidores da empresa e representam grave ameaça à coletividade, seja em razão da desinformação atentatória à saúde pública e às instituições e ao processo eleitoral, seja pelos discursos de ódio contra minorias sociais”, disse o Sleeping Giants.

Afirmando oferecer “o conteúdo que as redes sociais temem chegar até você”, um dos sites de Allan dos Santos disponibilizava assinaturas anuais que variavam de US$ 100 a US$ 200 (entre R$ 530 e R$ 1.060) ou taxas mensais que vão de US$ 10 a US$ 20 (de R$ 53 a R$ 106). Os pacotes liberavam desde acesso a artigos a vídeos e fóruns.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O influenciador bolsonarista está nos Estados Unidos desde que virou alvo de investigações por fake news e ataques às instituições. Ele também teve suas contas banidas de redes sociais.

“Considerando que Allan dos Santos e o Terça Livre possuem um largo histórico de publicações desinformativas no que concerne a estabilidade institucional do país, além de conteúdos que podem gerar danos à saúde pública brasileira, bem como conteúdos falsos e atentatórios à dignidade da pessoa humana, é certo que sua atividade está em desacordo com os termos de uso da Wix”, disse o Sleeping Giants na notificação.