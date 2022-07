Polícia Federal abre investigação preliminar para apurar falha no sistema da Câmara

A PEC mal tinha começado a ser discutida quando sistema de votações remoto da Câmara e a internet começaram a apresentar problemas

A votação da “PEC Kamikaze”, proposta do governo que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições, seria realizada ontem. Mas uma série de inconsistências na internet e no sistema de informática fizeram o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspender a votação na noite de ontem e solicitou a investigação da PF, que fez observações no prédio até 3h.

Nesta quarta (13), a Polícia Federal abriu procedimento preliminar de inevstigação sobre falhas na internet e no sistema de informática da Câmara dos Deputados.

“A Polícia Federal foi acionada na noite desta terça-feira pela Câmara dos Deputados para apurar falhas na internet e inconsistências no sistema de votação da Casa. Após o acionamento, uma equipe técnica esteve no local e fez as primeiras verificações. Foi instaurado procedimento preliminar de apuração na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e as diligências continuam a fim de esclarecer prontamente o ocorrido”, informou a PF em nota.

A PEC mal tinha começado a ser discutida quando sistema de votações remoto da Câmara e a internet começaram a apresentar problemas. Com isso, os deputados não conseguiram acessar o aplicativo onde ocorre a votação.

Lira afirmou que as dificuldades com a rede da Casa não eram apenas técnicas, e que pediria uma investigação. “Os dois links, os dois servidores de internet da Casa caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período, de duas empresas diferentes”, afirmou. “Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e na autonomia do Poder Legislativo”, disse o presidente da Câmara.