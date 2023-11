Jovem é preso após fugir de hospital e tentar matar mãe e filha em MS

Segundo relatos do boletim de ocorrência, o mesmo homem já havia ferido com uma faca o sobrinho da vítima no dia anterior

Um indivíduo de 21 anos foi detido após evadir-se da Santa Casa, invadir uma residência e tentar agredir com uma faca uma mulher e sua filha na madrugada deste domingo (12) no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Conforme as informações registradas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h20 da madrugada. A moradora explicou que Guilherme Ferreira havia invadido sua residência no dia anterior, ferindo seu sobrinho, que foi prontamente socorrido. O boletim de ocorrência não especifica a relação entre o suspeito e as vítimas.

Discussão sobre a revista íntima nos presídios é pauta para o STF Devido aos ferimentos, Guilherme foi conduzido à Santa Casa, mas escapou algumas horas depois. Segundo a mulher, ele retornou à residência armado com uma faca, arrombando o portão com a intenção de agredir a mãe e a filha. A vítima relatou ainda que o agressor estava extremamente agressivo, proferindo ameaças como: “Eu vou matar todo mundo”. A mulher prontamente acionou a polícia, e Guilherme conseguiu fugir. Posteriormente, conforme o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado, tentou agredir a equipe policial e foi detido. A faca que ele portava foi apreendida.