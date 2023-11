Onda de calor deve durar até quarta (15)

Neste final de semana, no Distrito Federal, foram dois avisos da Defesa Civil: “grande perigo – onda de calor”, pedindo para que a população tomasse cuidado com a hidratação e evitasse a exposição ao sol. E não é só na capital federal que os termômetros estão marcando altas temperaturas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou para 13 estados e Distrito Federal os alertas de perigo por conta da onda de calor, e a previsão é de que ela perdure pelo menos até quarta-feira (15).

DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo estão sob alerta de grande perigo, que se referem a situações em que estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com risos de integridade física.

Já locais como Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins estão sob alerta de perigo, que exige atenção sobre condições meteorológicas e riscos que podem ser inevitáveis.

As maiores temperaturas do final de semana foram registradas em Porto Murtinho-MS e Aragarças-GO, de 42,3ºC, no sábado (11). De acordo com o Inmet, a temperatura deve atingir 44ºC nos próximos dias em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.