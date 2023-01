Jovem é executado ao defender irmã que era assediada por homens em moto

O suspeito do crime está foragido e é procurado pela polícia

Jean Martins Larroque, de 26 anos, foi assassinado a tiros ao defender a irmã que estava sendo assediada por dois motociclista, no Jardim Monumento, em Campo Grande, neste domingo (22), segundo a família da vítima.

Conforme relato de familiares e testemunhas, Jean e a irmã retornavam a pé para casa. A poucos metros da residência, quatro rapazes em duas motos pararam e começaram a assediar a irmã da vítima. Ao defender a irmã, Jean começou a discutir com os motociclista e foi atingido com vários disparos.

Segundo um amigo da vítima, que pediu para não ter a identidade divulgada, os suspeitos começaram a “mexer” com a irmã de Jean, que se incomodou com a situação. Ao tentar defender a irmã, Jean acabou discutindo com os suspeitos e um deles, armado, mandou a irmã e o amigo do rapaz correrem e abriu fogo contra Jean.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para a ocorrência. Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia também estiveram no local. O homicídio foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e já é investigado.