Jovem diz que foi esfaqueado durante briga em show do Gusttavo Lima

O jovem contou que ele e amigos também perderam o celular

Um vistoriador de veículos de 26 anos levou uma facada nas costas durante o show do Gusttavo Lima, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ele disse que recebeu o golpe ao tentar separar uma briga após um homem agredir uma amiga dele.

O show aconteceu no último sábado (3). Matheus Fernandes disse que um homem deu um tapa em sua amiga. O marido dela, então, partiu para cima do agressor. “Eu tentei acabar com a briga, mas eles queriam brigar de qualquer forma. Na muvuca, [o homem que agrediu a mulher] me deu uma facada nas costas. Nesse meio tempo eu perdi meu celular, ele [amigo] perdeu o dele, ela [amiga] perdeu o dela. Ao total, foram três celulares perdidos nessa noite”, disse.

No momento, Matheus não percebeu que tinha ficado ferido. Após a confusão, enquanto procurava o celular, foi avisado por pessoas que estavam no show que ele estava sangrando.

“Na hora, só ardeu as costas. Achei que eu tinha levado um murro ou alguma coisa. Mas o pessoal começou a falar que estava sangrando, molhou a camisa”, completou.

Ele foi levado por amigos para o hospital. O jovem levou mais de 20 pontos nas costas. Depois, foi liberado e se recupera em casa.

Matheus registrou um boletim de ocorrências na Polícia Civil. Ele diz que a segurança no evento foi falha. “Com uma pessoa entra com uma faca em um show desse jeito? A segurança foi muito fraca, nem revistaram direito. O povo brigando e nada de segurança”, disse.