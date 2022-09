Campanha cuida de gestantes de baixa renda

Clínica lança projeto com o propósito de oferecer acompanhamento de baixo custo, personalizado e individual durante a gravidez e o parto

A gravidez, por mais mágico que seja, ainda é um momento de extremo cuidado. Uma gestação sem acompanhamento pode trazer diversas disfunções que, quando não controladas, podem desencadear outros problemas.

Pensando nisso, a Clínica Pelvic Funcional lançou, pelo Instagram @pelvicfuncional, a campanha “Adote uma Gestante”. O propósito é oferecer às mulheres de baixa renda um acompanhamento, personalizado e individual, realizado por fisioterapeutas pélvicas, para tratar e prevenir dores e desconfortos na gravidez e durante o parto. Serão selecionadas sete grávidas para serem atendidas, uma vez por semana, até a 39ª semana de gestação. As consultas serão solidárias, no valor simbólico de R$ 10,00 por sessão (5% do valor normal).

“Queremos proporcionar um momento especial na vida dessas mulheres. Esta será a terceira edição da campanha, que é lançada anualmente. Nosso objetivo é transformar a gestação em uma experiência única, inesquecível e sem limitações por meio da fisioterapia pélvica”, afirma a fisioterapeuta Priscila Pschiski, proprietária da Pelvic Funcional.

O tratamento com a fisioterapia pélvica ajuda a grávida a evitar diástase patológica e a sustentar os órgãos pélvicos, impedindo assim o prolapso. Antes de iniciar o tratamento, é realizada uma avaliação minuciosa da postura, da respiração e do assoalho pélvico da gestante.

Para evitar a diástase, a clínica utiliza o Método Dra. Pelvic, um tratamento exclusivo e eficiente desenvolvido por Priscila Pschiski. Ele se baseia em desenvolver os 5 C’s: consciência corporal; coordenação perineal e TRA (Transverso do abdômen); controle do diafragma; contração correta do assoalho pélvico e condicionamento físico e performance.

“A fisioterapia pélvica durante a gravidez pode mudar o desfecho de uma experiência difícil e traumática para enriquecedora e leve. Para nós, é gratificante proporcionar uma melhor qualidade de vida às mulheres neste período tão importante, especialmente às de baixa renda, por meio da campanha”, ressalta Priscila, que além de ser especialista em fisioterapia pélvica, também é especialista em desenvolvimento feminino.

A seleção das candidatas será divulgada, na próxima sexta-feira (9), no Instagram da clínica. Além de comprovar baixa renda, as selecionadas não poderão faltar aos atendimentos sem justificativa médica. Será formada uma lista de espera, por ordem de inscrição, para substituir alguma paciente que por ventura não possa continuar o tratamento.

Serviço

Quando: 5 de setembro, por meio do Instagram @pelvicfuncional

Onde: Centro Clínico Sudoeste Bloco 3/4/5 Sala 259, Setor Sudoeste, Brasília – DF

Investimento: as consultas serão solidárias, no valor de R$ 10,00 por sessão (5% do valor normal), uma vez por semana até o fim da gravidez