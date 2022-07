Idoso foi agredido após supostamente assediar criança de 10 anos em Samambaia

O idoso foi agredido pelo padrasto da criança e se encontra em estado grave na UTI do Hospital Regional de Ceilândia.

Por Tereza Neuberger

Um homem, de 60 anos, foi agredido com chutes e socos em Samambaia, na tarde desta terça-feira (20), e se encontra em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O motivo das agressões, segundo as investigações, é de que o idoso teria assediado uma menina, de 10 anos. Revoltado, o padrasto da criança foi ao local e espancou o senhor de idade.

Sob efeito de álcool, o idoso estava na calçada de uma rua, na QR 425. Por volta das 16hh30 a criança passou próxima ao homem e ele a teria chamado de “gostosa”. Diante do assédio a criança efetuou uma ligação e relatou o ocorrido para o namorado da mãe, de 26 anos. Em seguida o padrasto chegou ao local e espancou o homem que já estava no chão.

Idoso está em estado grave após ser agredido em calçada. Foto: Divulgação PCDF

No local das agressões ficaram marcas de sangue. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Rodrigo Carbone, o idoso foi conduzido ao hospital com inúmeras costelas fraturadas, politraumatismo craniano e com perfurações no fígado e rins.

Em menos de 24 horas, policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) identificaram o agressor que foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado em razão da impossibilidade de defesa da vítima.