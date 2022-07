Governo do DF limita horário de locais que vendam bebida alcóolica

Os novos horários de funcionamento dos estabelecimentos serão: de domingo à quarta-feira podem funcionar até meia-noite

O governo do Distrito Federal publicou nesta terça-feira (19) no Diário Oficial uma determinação que limita os horários de funcionamento de estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas em Ceilândia, região que é a mais populosa do distrito.

A justificativa para a decisão seria “reduzir as taxas de crimes violentos letais intencionais do DF, de crimes contra o patrimônio e também aumentar a sensação de segurança dos moradores do Distrito Federal, melhorando a avaliação dos serviços e a confiança nas organizações de Segurança Pública”.

A Administração Regional de Ceilândia apontou também que a medida atendia a uma recomendação do Ministério Público do DF e que teria sido combinada com os empresários, apesar de muitos comerciantes reclamarem da decisão nas redes sociais.

Os novos horários de funcionamento dos estabelecimentos serão: de domingo à quarta-feira podem funcionar até meia-noite. De quinta a sábado, até às 2h.

O decreto ainda pontua outras ações que comerciantes devem seguir, como os bares e baladas que toquem música, ao vivo ou não. Esses estabelecimentos precisam ter isolamento acústico e também está proibido que o som tenha altos falantes do lado externo.

A venda de bebidas alcoólicas também foi proibida em locais próximos a escolas, hospitais e repartições públicas e essas localidades não podem usar som, exceto o de televisões sem que estejam com amplificação.