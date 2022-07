Brasília recebe 1° Simpósio de Bateristas e Percussionistas da Região Centro-Oeste

Evento gratuito reúne grandes nomes da bateria e da percussão do país para um debate público sobre música

Nos próximos 25, 26 e 27 de julho, será realizado o Síncope, 1° Simpósio de Bateristas e Percussionistas da Região Centro-Oeste. Com inscrições gratuitas pela internet, o evento conta com três dias de imersão musical para músicos e estudantes de diversos segmentos musicais. O evento conta com mini-workshops, mesas-redondas, lançamentos de livros, apresentações musicais de música popular, erudita e contemporânea, além de noites de palco aberto, exposição permanente de livros e discos e stands de equipamentos e instrumentos musicais.

Com o objetivo de promover uma troca de experiência entre bateristas, percussionistas eruditos e populares, profissionais e amadores, professores de bateria e de percussão, estudantes de bateria e de percussão de todos os níveis, o evento também será espaço para acolher outros instrumentistas e profissionais ligados à cadeia produtiva da música e da cultura, e demais interessados.

A programação conta com os seguintes professores: Dr. Ney Rosauro, Dr. Eduardo Tullio, Dr. Antenor Ferreira, Me. Bruno Gafanhoto, Me. Carlos Tort, Me. Lourenço Vasconcellos, Me.Wagner Nascimento, Me. Ticho Lavenère, Me. Clênio Guimarães, Paulo Rosback, Marcão Britto, Daniel Oliveira, Dino Verdade, Júnior Viegas, Marcus Tymburibá, Sandro de Souza, Tom Filho, Daniel Moscardini e Edinho Silva. “Será uma oportunidade de discussão de novas ideias acerca do cenário musical, e é claro, muita música boa”, destaca Ticho Lavenère.

As apresentações musicais locais e nacionais contam com Francisco Abreu, MC Jazz, Duo Malletiando, Dino Verdade, Trio de baterias com Paulo Rosback, Micael Rosback e Tiago Rosback, Duo Elo, Duo Lourenço Vasconcellos e Renata Neves, Daniel Oliveira, Trio Rota Brasil e Tech’n’Batuque.

Com inscrições confirmadas por e-mail na semana do evento, o simpósio emitirá certificado para quem participar dos três dias (mínimo de 75% de presença). Os interessados podem solicitar informações pelos contatos: (61) 9 9829-8060 e (61) 9 9812-7246 e sinco[email protected]

Serviço: Sincope – 1° Simpósio de Bateristas e Percussionistas da Região Centro-Oeste

Dias 25, 26 e 27 de julho de 2022

Local: Escola de Música de Brasília (CEP/EMB, 602 sul).

Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/1ZoplYYtEHWEVZOTernrS914sKHbPUzbPVP5ioe3iAGw/viewform

As inscrições serão confirmadas por e mail na semana do evento