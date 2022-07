Homem rouba residência duas vezes em três dias na Asa Norte

Na delegacia o criminoso alegou ter roubado os pertences para juntar dinheiro para compra de pedras de crack.

Homem que furtou residência na 716 Norte durante a madrugada foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) horas depois, nesta quarta-feira (20). O criminoso alegou ter roubado pertences de residências para comprar drogas.

De acordo com o delegado chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), João Guilherme, o mesmo suspeito cometeu ainda dois roubos recentes a uma residência na quadra 713 Norte. Um na madrugada do dia 19 de julho e outro no início da noite do dia 16 de julho.

“Em todos os crimes, o autor pulou o gradeamento de proteção das residências e utilizou, como vestimenta, uma mesma camisa”, afirma o delegado que acrescentou que esse fator possibilitou a rápida identificação do homem durante as investigações.

Nas imagens de câmeras de segurança da residência na 713 Norte, às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o rapaz escalando a cerca viva e em seguida pulando a grade com uma certa facilidade. Alguns minutos depois ele volta com o objeto roubado e faz o caminho inverso.

Homem rouba residência na 713 Norte. Imagem: Divulgação

De acordo com as investigações foi apurado que os pertences roubados foram vendidos para juntar dinheiro para a compra de pedras de crack. Na Delegacia, o homem confessou ter praticado todos os três furtos em razão do vício em drogas.

“O autor já havia sido preso em flagrante duas vezes este ano, sendo a ele concedido o benefício da liberdade provisória”, ressalta João Guilherme. Se condenado, o criminoso pode pegar uma pena de até 08 (oito) anos de reclusão pelo crime de furto qualificado.