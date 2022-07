125 mil famílias brasilienses recebem o Auxílio Brasil em julho

Juntos, o DF, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão mais de 941 mil famílias atendidas pelo programa neste mês

Em julho, mais de 125 mil famílias brasilienses receberão, em média, R$ 410,30 do Auxílio Brasil, somando mais de R$ 51,29 milhões a serem pagos apenas na capital, segundo o Ministério da Cidadania.

Juntos, o DF, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão mais de 941 mil famílias atendidas pelo programa neste mês, somando mais de R$ 381,07 milhões investidos, sendo o valor médio da região R$ 406,66.

Neste mês, mais de 18,13 milhões de famílias nos 5.570 municípios brasileiros irão receber o benefício, superando a marca de R$ 7,3 bilhões.

Quem tem direito?

Têm direito ao Auxílio Brasil famílias em situação de extrema pobreza, em situação de pobreza e famílias em regra de emancipação.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já as famílias situação de pobreza são aquelas com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter direito ao benefício?

Para ter acesso ao Auxílio Brasil as famílias que preencherem os requisitos devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro pode ser feito no site.

Feito o cadastro, o interessado deve confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.