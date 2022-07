Homem que violentou criança de 11 anos é procurado pela PCDF

De acordo com as investigações, o criminoso estaria importunando sexualmente outras crianças e adolescentes, chegando a se masturbar em público.

Por Tereza Neuberger

O foragido Donizete Adalto Sousa Castro, está sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por violentar uma criança de 11 anos e descumprir as medidas protetivas deferidas pela Justiça. Nesta quarta-feira (13), policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do estuprador localizada na região da Fercal.

De acordo com as investigações, o criminoso estaria importunando sexualmente outras crianças e adolescentes, chegando a se masturbar em público. A criança de 11 anos, passou a ter graves crises de ansiedade e pânico após o ocorrido, segundo o delegado Laércio Carvalho, da 35ª DP. A Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o autor.

As investigações estão em curso e a 35ª DP solicita que, caso alguém tenha informações sobre o foragido, ligue imediatamente no 197 ou entre em contato, via whatsapp, com a 35ª DP (Sobradinho II), no número 98362-8583.