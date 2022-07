Edifício pega fogo na Asa Norte e assusta comerciantes

Segundo o CBMDF, duas varreduras foram feitas para verificar se haviam pessoas feridas no local e não existem vítimas registradas da tragédia

O Edifício Montreal, localizado no Bloco “D” da quadra 111 Norte, foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira, 12. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo o CBMDF, duas varreduras foram feitas no local, composto por subsolo, térreo, sobreloja e 2º andar, para verificar se haviam pessoas feridas, que não foram registradas. Portanto, não foi necessário transportar ninguém ao hospital. “As chamas já foram controladas e não foi encontrada nenhuma vítima”, afirmou o capitão da corporação.

O prédio, que contava com pessoas no seu interior quando o fogo se iniciou, foi evacuado e algumas vítimas tiveram de descer pelo andaime presente no local, que estava em reforma. Conforme os bombeiros, foram resgatadas aproximadamente 22 pessoas, que estavam no mercado situado no subsolo e 5 pessoas no andar superior.

As chamas ficaram concentradas na sobreloja e no térreo. Toda a operação de salvamento, combate ao fogo e rescaldo, teve a duração de aproximadamente 01h30.

A Perícia do CBMDF e a Defesa Civil foram acionadas para a vistoria e laudo das causas do incidente.

Veja vídeos do local: