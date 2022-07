PCDF irá disponibilizar 1.500 vagas para emissão de identidade

Os atendimentos poderão ser agendados para os dias 16 e 17 de julho, a partir das 12h do dia 15 de julho no site da PCDF

Nesta sexta-feira (15) serão abertas cerca de 1.500 vagas para a emissão de identidade no Distrito Federal. A ação é da Polícia Civil do DF, por meio do Instituto de Identificação.

Os atendimentos poderão ser agendados para os dias 16 e 17 de julho, a partir das 12h do dia 15 de julho no site da PCDF. O agendamento também pode ser realizado pelo telefone 156 no mesmo horário.

Confira as unidades de atendimento

Sábado (16/07)

PIB 07 – 06ª Delegacia de Polícia Qd 33 s/n A Especial – Paranoá (13 às 19h)

NA HORA nº 01 – Rodoviária do Plano Piloto Subsolo da Estação da Rodoviária do Plano Piloto (13 às 19h)

NA HORA nº 02 – Taguatinga QS 03 Lote 11 Lojas 4 a 8, Pistão Sul (13 às 19h)

NA HORA nº 03 – Ceilândia Shopping Popular, Piso Superior QNM 11 A Especial (13 às 19h)

NA HORA nº 06 – Riacho Fundo Shopping Riacho Mall 2º andar QN 07 A Especial 01 (13 às 19h)

NA HORA nº 07 – Brazlândia Área Especial 4 Setor 3 – Setor Tradicional (07 às 13h)

Domingo (17/07)