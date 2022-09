Homem mata companheira e criança em frente escola na zona leste de SP

Ainda segundo o programa, a Polícia Civil confirmou que o suspeito tinha registro de atirador e estava com uma carabina

Um homem foi preso após matar a companheira e a filha dela, de 1 ano, dentro de um carro no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (12).

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o crime foi cometido na rua José de Araújo Vieira, endereço de uma escola de ensino fundamental, às 16h22. As vítimas chegaram a ser levadas ao Pronto-socorro de São Mateus, mas morreram após dar entrada na unidade de saúde.

A informação de que a menina que morreu era filha da mulher foi confirmada, mas, até o momento, a PMESP (Polícia Militar de São Paulo) não informou se a criança morta também era filha do suspeito.

“A informação inicial é de que houve um desacerto entre o casal e que, por conta disso, o marido acabou atirando na mulher e atingiu também um dos filhos, a criança mais nova”, explicou em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o delegado titular da 49ª DP de São Paulo, Leandro Rangel. A criança mais velha que estava no carro tinha três anos de idade.

O suspeito, que não foi identificado, saiu de Carapicuíba até a capital para cometer o crime. A ocorrência da polícia informa que ele contou com ajuda de um comparsa, que fugiu e não tinha sido encontrado até a noite de hoje.

Ele chegou à delegacia pouco antes das 18h. Segundo o delegado, além das duas vítimas que morreram, outra criança, que seria filha do casal, estava dentro do veículo no momento do crime.

Ainda segundo o programa, a Polícia Civil confirmou que o suspeito tinha registro de atirador e estava com uma carabina no momento do crime.

O homem foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio e homicídio. A reportagem não conseguiu identificar a defesa do suspeito até o momento.