Por segurança, debate entre Boulos e Salles é cancelado em SP

O debate que seria realizado nesta segunda-feira (12) no Insper, em São Paulo, entre Guilherme Boulos (Psol) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, foi cancelado por motivo de segurança. Os dois são candidatos à Câmara dos Deputados. A informação do cancelamento foi confirmada pelo Consilium do Insper, organizador do evento.

“Presando (sic) a segurança dos alunos e dos convidados, o debate entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Salles foi cancelado. Lembrando que essa decisão foi tomada pelo Conselho do Consilium em conjunto com a atual gestão, visando o bem-estar e segurança de todos”, dizia a nota.

A reportagem insistiu junto à assessoria do Insper sobre o que motivou o cancelamento. “Ataques mútuos dos candidatos nas redes sociais”, especificou.

Nas redes sociais, os dois candidatos reclamaram do cancelamento do encontro, marcado para as 18h, e trocaram acusações.

“Lamentável! O Insper acabou de cancelar o debate previsto para hoje que teria com o traficante de madeira Ricardo Salles, alegando razões de segurança. Com medo do debate, o Tenório bolsonarista causou confusão na porta do Instituto. É um capanga de miliciano!”, escreveu Boulos.

“Acabei de ser informado que o Insper cancelou o debate, com medo da ‘violência’. Coisa ridícula. Típico bundamolismo tucano. Espero ter outra oportunidade de debater com o invasor de propriedade e ao final entregar a ele uma carteira de trabalho?”, reclamou Salles.