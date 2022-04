Homem mata cachorro a pauladas, em Itaituba, no sudoeste do Pará; VÍDEO

No dia 29 de março, terça-feira, um homem foi filmado matando um cachorro na comunidade rural de São Benedito, zona rural de Itaituba

No dia 29 de março, terça-feira, um homem foi filmado matando um cachorro na comunidade rural de São Benedito, zona rural de Itaituba, sudoeste do Pará. O crime foi filmado por uma testemunha e viralizou nas redes sociais. A Polícia Civil está a procura do homem suspeito.

Nas imagens, o homem aparece com um pedaço de madeira em mãos, e dá várias pauladas na cabeça do animal. Em seguida, o agressor arrasta o corpo do cachorro para o mato.

Vídeo: Reprodução/ Redes Sociais

A polícia informou que o caso está sendo investigado e que diligências são realizadas para identificar e localizar o responsável pelo crime.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido.