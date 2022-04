PMDF visita projeto social com 43 crianças no Assentamento Dorothy

As crianças tiveram um contato bem próximo com os policiais militares, se divertindo com as viaturas e conhecendo um pouco mais dos equipamentos

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou uma visita especial às crianças moradoras do Assentamento Dorothy, localizado na região da Nova Colina, nesta terça-feira 5 em Sobradinho I – DF. O projeto EDUCAMO que conta com 43 crianças, de 7 a 15 anos, apoia a educação infantil das escolas públicas e recebe as crianças em período oposto ao escolar, como forma de complemento da educação e também acolhimento parar tirar as crianças da rua.

As crianças tiveram um contato bem próximo com os policiais militares, se divertindo com as viaturas e conhecendo um pouco mais dos equipamentos.

O projeto fica em uma pequena casa de madeira, sem forro, sem laje, conta com uma pequena sala, uma biblioteca e um banheiro. Tudo isso com a atenção da voluntária Dayane e dos educadores Soraya e Hélio.