Bolsonaro veta Projeto de Lei Paulo Gustavo

Projeto com nome do falecido ator visava o incentivo ao setor cultural

Um dos setores que mais sofreu durante a pandemia foi o cultural, isso não é segredo para ninguém. Após a morte do ator Paulo Gustavo houve uma vertente muito forte de um Projeto de Lei que incentive o setor, mas o projeto caiu por terra com o veto do presidente Jair Bolsonaro.

A notícia foi dada nessa terça (05) pela Secretaria-Geral da Presidência e o veto foi publicado na edição dessa quarta (06) no Diário Oficial da União (DOU).

Projeto de Lei ‘Paulo Gustavo’ é vetado por Bolsonaro (Foto: Reprodução)

Minha gente, a proposta destinava cerca de R$3 bilhões em recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia no setor da cultura.

Mesmo que o Congresso possa derrubar o veto, o ato de Bolsonaro já diz muito sobre o que ele pensa sobre a cultura do país e suas artes, principalmente seus artistas. Já disse uma vez e digo outra, não me representa.

O projeto ficou conhecido como “Paulo Gustavo”, pois o ator era um dos principais artistas que lutavam pelos direitos dos artistas brasileiros. Infelizmente o ator morreu vítima do Covid-19 em maio do ano passado, aos 42 anos