Homem é morto a tiros após invadir casa em Samambaia, no DF

Na madrugada desta sexta-feira, 08, um homem morreu após invadir uma casa no Conjunto 4 da Quadra 312, em Samambaia

Na madrugada desta sexta-feira, 08, um homem morreu após invadir uma casa no Conjunto 4 da Quadra 312, em Samambaia. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta da 1h.

O dono da residência teria reagido à abordagem e atirado três vezes no invasor, que morreu no local. A Polícia Civil do DF (PCDF) apura o caso.

Um policial que atendeu a ocorrência afirma que o morador tem posse de arma. Já a Polícia Civil informou que o ladrão, que ainda não foi identificado, estava com duas facas.

Segundo relatos de vizinhos, o suspeito tentou invadir a casa pelo telhado. Os moradores disseram que, assustados, saíram das casas para pedir socorro.

Após saírem para a rua, as testemunhas afirmam ter ouvido os disparos. Os vizinhos acreditam que o homem tenha andado pelos telhados das casas até chegar ao local invadido.

Testemunhas e o morador que fez os disparos prestaram depoimento à Polícia Civil, durante a madrugada, sendo liberados em seguida.